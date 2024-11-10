Трамп предложил Харрис погасить ее долг в 20 млн долларов ради «единства»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил проигравшему выборы кандидату Камале Харрис погасить ее долг в 20 млн долларов, который появился у Демократической партии во время предвыборной кампании, сообщает РБК .

Трамп заявил, что очень удивлен отсутствием денег у демократов, которые вели борьбу на президентских выборах 2020 года и собрали рекордную сумму. Он рекомендовал партии погасить долг и отметил, что у республиканцев есть возможность помочь им.

«У нас осталось много денег», — заявил Трамп.

По информации СМИ, Харрис удалось собрать на предвыборную кампанию в этом году около 1 млрд долларов. При этом у нее остался долг в 20 млн долларов.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал итоги президентской гонки в США. По его словам, Трамп — «бульдозер», а его главная оппонентка Харрис — «героическая женщина», которой не стоит плакать из-за поражения.