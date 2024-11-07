«Камала… героическая»: Лукашенко по-джентльменски высказался о выборах в США

Лукашенко заявил, что США еще не готовы к героической Харрис

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал предварительные итоги президентской гонки в США. По его словам, Дональд Трамп — «бульдозер», а его главная оппонентка Камала Харрис — «героическая женщина», которой не стоит плакать из-за поражения, сообщает БЕЛТА .

«Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть», — сказал Лукашенко.

Лидер Белорусии отметил, что Трампа «стреляли, давили, посадить хотели», однако он «как бульдозер прошелся». По мнению Лукашенко, ожидаемая победа республиканца на выборах станет личным подвигом Трампа во имя американцев.

«Камала… героическая женщина, и ей не надо плакать. Я сегодня посмотрел, переживает: проиграла», — высказался Лукашенко.

По мнению политика, Соединенные Штаты еще не созрели к избранию женщины на высший пост и не готовы к этому. Лукашенко уверен, что Харрис — молодец, и «плакать ей ни в коем случае нельзя».

Вместе с тем белорусский лидер отметил, что ему все равно, кто именно выиграет американскую президентскую гонку. Однако, по словам Лукашенко, ему не все равно, какой политический курс изберет Вашингтон, ведь «это треть мировой экономики, а экономика — главное».