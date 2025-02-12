Трамп после беседы с Путиным позвонил Зеленскому

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, после чего позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает РБК .

Звонок подтвердил советник украинского президента Дмитрий Литвин. По его словам, Трамп провел разговор с Зеленским сразу после беседы с Путиным.

Утром 12 февраля американский президент поговорил российским лидером. Они обсуждали украинский кризис. И Путин, и Трамп признали необходимость его скорейшего завершения. Они пришли к взаимопониманию в этом вопросе.

Разговор длился полтора часа. После него Трамп выразил надежду на то, что в скором времени сотрудничество стран приведет к успеху.