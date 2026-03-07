Трамп пообещал «полностью уничтожить» некоторые районы и людей Ирана

Американский президент Дональд Трамп написал в Truth Social, что 7 марта США нанесут сильнейший удар по Ирану. Могут быть «полностью уничтожены» районы и люди, которые до этого не считались целями, сообщает РИА Новости .

Трамп отметил, что 7 марта Иран ждет «очень сильный удар».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал о решении Временного руководящего совета страны по поводу боевых операций на Ближнем Востоке. Власти не будут наносить удары и нападать на ближайшие страны, если с их территории не станут наносить удары по территории Ирана.

Пезешкиан извинился перед государствами-соседями. Решение о не нанесении ударов было принято 6 марта.

