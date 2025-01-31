Трамп положительно оценил контакты с лидерами России и Китая
Трамп заявил, что контакты США, России и Китая «идут хорошо»
Контакты лидеров США, России и Китая «идут хорошо», заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.
Глава Белого дома отказался комментировать свои контакты с лидерами России и Китая, но отметил, что дела на данном направлении «идут хорошо», сказано в сообщении агентства.
«Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас все идет очень хорошо в отношении обоих», — ответил Трамп на вопрос журналиста о коммуникациях с мировыми лидерами.
Ранее сообщалось о подготовке переговоров Трампа и российского президента Владимира Путина.
Трамп уже провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.