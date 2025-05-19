Трамп поговорит с Зеленским после беседы с Путиным
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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявил, что президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пообщается с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает РЕН ТВ.
«Я не хочу забегать вперед. Очень важные разговоры, но, конечно, вы услышите непосредственно от президента или меня после того, как эти звонки завершатся сегодня», — заявила Левитт.
Также в Белом доме подчеркнули, что Трамп работает очень быстро, поэтому он способен положить конец украинскому конфликту. Более того, американский лидер открыт к прямой к встрече с российским коллегой.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс объяснил необходимость общения Трампа и Путина. По его словам, урегулирование украинского конфликта зашло в тупик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что встреча российского и американского лидеров может пройти в будущем. Она должна быть результативной, поэтому мероприятие необходимо качественно подготовить.