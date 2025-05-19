Трамп поговорит с Зеленским после беседы с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявил, что президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пообщается с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает РЕН ТВ .

«Я не хочу забегать вперед. Очень важные разговоры, но, конечно, вы услышите непосредственно от президента или меня после того, как эти звонки завершатся сегодня», — заявила Левитт.

Также в Белом доме подчеркнули, что Трамп работает очень быстро, поэтому он способен положить конец украинскому конфликту. Более того, американский лидер открыт к прямой к встрече с российским коллегой.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс объяснил необходимость общения Трампа и Путина. По его словам, урегулирование украинского конфликта зашло в тупик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что встреча российского и американского лидеров может пройти в будущем. Она должна быть результативной, поэтому мероприятие необходимо качественно подготовить.