Песков: встреча президентов Путина и Трампа должна стать результативной

сегодня в 13:11

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна стать результативной. Для этого важно, чтобы она была хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Ранее он сказал, что Путин и Трамп поговорят по телефону 19 мая в 17:00. В Кремле считают диалог важным.

Песков отмечал, что в будущем может пройти встреча президентов РФ и США. Все зависит от личных договоренностей лидеров стран.

Ранее Песков сказал, что РФ достигнет целей СВО. При этом предпочитает сделать это путем дипломатии.