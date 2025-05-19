Кремль высказался о целях СВО
Песков заявил о предпочтительности дипломатического достижения целей СВО
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Россия достигнет целей спецоперации на Украине, однако это предпочтительнее сделать путем дипломатии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Предпочтительно, конечно, добиться наших целей политико-дипломатическими средствами», — заявил представитель Кремля.
Дмитрий Песков также сообщил, что сегодня, 19 мая, президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Лидеры созвонятся в 17:00 по московскому времени.
Ранее в Стамбуле состоялись прямые переговоры делегаций России и Украины. На них стороны договорились провести крупнейший обмен военнопленными и обсудить, как можно прекратить огонь в будущем.