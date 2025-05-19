Кремль высказался о целях СВО

Россия достигнет целей спецоперации на Украине, однако это предпочтительнее сделать путем дипломатии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

«Предпочтительно, конечно, добиться наших целей политико-дипломатическими средствами», — заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также сообщил, что сегодня, 19 мая, президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Лидеры созвонятся в 17:00 по московскому времени.

Ранее в Стамбуле состоялись прямые переговоры делегаций России и Украины. На них стороны договорились провести крупнейший обмен военнопленными и обсудить, как можно прекратить огонь в будущем.