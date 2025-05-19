Вэнс объяснил необходимость разговора Трампа и Путина

Глава США Дональд Трамп хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным, потому что процесс урегулирования конфликта на Украине зашел в тупик. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает РБК .

В Кремле заявляли, что Путин созвонится с Трампом сегодня, 19 мая, в 17:00 по московскому времени. Лидеры могут обсудить российско-украинские переговоры, которые прошли 16 мая в Стамбуле.

Белый дом также сообщил, что ожидает публичных заявлений Дональда Трампа по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча российского и американского лидеров может пройти в будущем. Она должна быть результативной, поэтому мероприятие необходимо качественно подготовить, указывали в Кремле.