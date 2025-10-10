Трамп подтвердил масштабные продажи оружия НАТО для поставок на Украину

На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом президент США Дональд Трамп открыто заявил о масштабных продажах американского оружия странам НАТО для последующей передачи Украине, сообщает РБК .

«Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину», — отметил американский лидер, подчеркнув, что США производят «лучшее оружие в мире».

Эти заявления прозвучали на фоне запуска новой схемы помощи Киеву, согласно которой европейские союзники и Канада финансируют закупки вооружений у США с 10% наценкой, покрывающей логистические расходы. Ранее Пентагон уже одобрил первые поставки на 500 млн долларов в рамках этой программы.

Ранее Трамп одновременно сообщил о «почти принятом решении» по передаче Украине крылатых ракет Tomahawk и усилиях администрации по достижению мирного соглашения, заявив, что Вашингтон «усиливает давление» на стороны конфликта, в том числе через военные поставки.