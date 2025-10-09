Поставка Киеву ракет большой дальности Tomahawk не повлияет на ход уничтожения украинских формирований, но существенно ухудшит отношения России с США. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман, родившийся в Одессе, пишет Сайт MK.Ru .

Известный интеллектуал поделился своими размышлениями о том, как завершится специальная военная операция (СВО), если американский президент Дональд Трамп все же одобрит передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Вассерман напомнил, что ракеты Tomahawk находятся на вооружении порядка 43 лет, все это время они — первоочередная цель для всех систем противовоздушной обороны России.

«Я не знаю, когда закончится СВО, но я знаю, как она закончится: Краков мы брать не будем. Сейчас нам нужно польскую фальшивку „Украина — не Россия“ признать не просто злонамеренной ложью, а поощрением террора. Для того есть надежные доказательства, которые я не раз приводил. Украинцы — это часть русского народа. Весь смысл идеи „Украина — не Россия“ заключается в том, чтобы эту часть русского народа оторвать от самих русских. А еще лучше, если удастся противопоставить», — заявил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если Киев начнет использовать американские дальнобойные ракеты, то этот факт негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.