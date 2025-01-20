Трамп подписал первые указы на президентском посту

Президент США Дональд Трамп подписал в Конгрессе первые указы и распоряжения, касающиеся назначений в его администрацию, пишет ТАСС .

Согласно одному из распоряжений, флаги над правительственными зданиями никогда не будут приспускаться во время инаугурации президента. Таким образом, 20 января флаги больше приспущены не будут.

Документы касались также назначений исполняющих обязанности руководителей различных госструктур.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.

Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трамп принял присягу, произнеся традиционные для нее слова и положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Он официально стал президентом США.

Ранее Трамп заявлял, что после инаугурации планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным в короткие сроки и обсудить украинский вопрос. В свою очередь российский лидер поздравил Трампа со вступлением в должность и обозначил условия, при которых этот вопрос может обсуждаться.