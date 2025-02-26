Трамп поддержал идею сделки с РФ по редкоземельным металлам

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Америка проявляет интерес к редкоземельным металлам, которые находятся в России. Дональд Трамп уже это подтвердил, а Владимир Путин заметил, что Россия может сотрудничать с Америкой в этой сфере, включая ресурсы Новороссии и Донбасса.

Редкоземельные металлы, или более известные как «Редкоземельные элементы», представляют собой группу из 17 элементов, которые обычно трудно найти, но они являются крайне важными элементами в производстве электроники, энергетике, медицине и военной промышленности.