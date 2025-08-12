Трамп планирует создать «силы быстрого реагирования на беспорядки»

В составе этого формирования будут постоянно находиться 600 военных в полной боевой готовности. Они смогут реагировать на беспорядки уже в течение часа.

Военнослужащих планируется разделить на две части по 300 человек. Разместятся «силы быстрого реагирования» В Аризоне и Алабаме.

Трамп уже перевел полицию Вашингтона под федеральный контроль правительства. Американский лидер до этого отмечал, что правоохранительные органы не справляются со своими обязанностями.

Группа подростков на прошлой неделе напала на бывшего сотрудника департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина. Трамп отметил, что преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля, а местные банды перестали бояться сотрудников полиции.

Также президент заявил, что вслед за Вашингтоном он планирует «навести порядок» в Нью-Йорке и Чикаго. Полиции этих городов также могут перейти под федеральный контроль правительства.