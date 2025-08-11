Трамп заявил, что переводит полицию Вашингтона под прямой контроль

Президент США Дональд Трамп заявил, что перевел полицию Вашингтона под федеральный контроль правительства. Американский лидер до этого отмечал, что правоохранительные органы не справляются со своими обязанностями, сообщает РИА Новости .

«Я официально применяю раздел 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия — вы знаете, что это такое — и передаю департамент столичной полиции округа Колумбия под прямой федеральный контроль», — заявил Трамп.

До этого президент выступил с громким заявлением после сообщений о вводе войск Нацгвардии в столицу. Американский лидер пообещал, что «Вашингтон будет освобожден сегодня».

Группа подростков на прошлой неделе напала на бывшего сотрудника департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина. Трамп заявил, что преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля, а местные банды перестали бояться сотрудников полиции.