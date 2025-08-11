Трамп пообещал, что Вашингтон «будет освобожден сегодня»

Президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением после сообщений о вводе войск Нацгвардии в столицу. Американский лидер пообещал, что «Вашингтон будет освобожден сегодня», сообщает РБК .

«Вашингтон, округ Колумбия, будет освобожден сегодня! Преступность, дикая жестокость, грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу великой снова! Дни безжалостного убийства или причинения вреда невинным людям подошли к концу!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Группа подростков на прошлой неделе напала на бывшего сотрудника департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина. Трамп заявил, что преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля, а местные банды перестали бояться сотрудников полиции.

Американский лидер подчеркнул, что, если округ Колумбия не возьмется за дело, то он возьмет город под федеральный контроль. Также Трамп уже призывал местные власти убрать палатки для бездомных с улиц, а затем заявил о намерении «отправить таких людей подальше от Вашингтона», предоставив им альтернативное жилье.