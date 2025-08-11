Президент США пообещал быстро решить проблему бездомных

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении переселить бездомных за пределы столицы страны, предоставив им альтернативное жилье, сообщает РИА Новости .

В публикации на Truth Social глава государства подчеркнул: «Я сделаю нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо», пообещав реализовать план в кратчайшие сроки.

Трамп провел параллель с успешным, по его словам, решением миграционного кризиса: «От миллионов нелегалов мы пришли к нулю за месяцы».

Пресс-конференция в Белом доме 11 августа должна прояснить механизмы реализации программы.

Статистика 2024 года фиксирует рекордные 771,5 тыс. бездомных в США. Министерство жилищного строительства связывает это с инфляцией, недоступностью аренды и заморозкой доходов у малообеспеченных семей. В Вашингтоне проблема приобрела особую остроту из-за концентрации социальных служб и благотворительных организаций.