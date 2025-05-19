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Трамп перед диалогом с Путиным созвонился с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Они связались перед диалогом с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Рада».

Трамп и Зеленский договорились еще раз созвониться после разговора американского президента с российским.

Глава США хочет поговорить с лидером РФ, поскольку процесс урегулирования кризиса на Украине зашел в тупик, сказал вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

Песков заявлял, что Путин и Трамп поговорят по телефону 19 мая в 17:00. Неизвестно, что конкретно политики будут обсуждать.