Трамп ответил на призыв Зеленского ввести санкции против РФ

Американский президент Дональд Трамп ответил на призыв украинского лидера Владимира Зеленского ввести новые санкции против РФ. Трамп заявил, что только американский лидер принимает такого рода решения, сообщает РИА Новости .

«Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя», — отметил он.

По его словам, для украинского урегулирования настал критический момент.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после разговора с российским главой Владимиром Путиным сказал главам европейских государств и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что не собирается вводить санкции против РФ.

Трамп допустил, что второй раунд возобновившихся прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Ватикана. Главной темой может стать как раз остановка огня.