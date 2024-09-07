Трамп отреагировал на шутку Путина о его конкуренте
Трамп обиделся на Путина из-за «поддержки „Харрис
Экс-президент США Дональд Трамп обиделся на слова российского лидера Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис на выборах в Белый дом, пишет РИА Новости.
Ранее Путин отметил, что заразительный смех кандидата от демократов свидетельствует о том, что у нее все хорошо.
«Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило», — заявил Трамп сторонникам на выступлении в штате Висконсин.
Трамп также назвал главу российского государства шахматистом и поделился с аудиторией вопросом о позиции Путина.