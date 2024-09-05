Путин пошутил про приоритетного для РФ кандидата в президенты США

Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил о выборах в Соединенных Штатах. Он указал на Камалу Харрис как на приоритетного для России кандидата. Свою позицию президент аргументировал тем, что она «заразительно смеется», сообщает «Царьград» .

Путин ранее заявлял, что решение о том, кто станет президентом США, должно принимать американское население, и Россия с уважением примет любой его выбор. Однако для РФ было бы предпочтительно, если бы выбор пал на Джо Байдена, так как он представляет собой более стабильный и предсказуемый вариант по сравнению с Дональдом Трампом.

Сейчас, когда Байден вышел из предвыборной гонки, российский лидер считает, что приоритетным кандидатом является Камала Харрис.

«Его (Байдена — ред.) сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. И мы тоже так сделаем. Она так заразительно смеется», — пошутил Путин.

Глава государства отметил, что в период своего президентства Трамп ввел наибольшее количество санкций против России. А если у Харрис все хорошо, возможно, она не будет предпринимать такие шаги.

Смех Камалы Харрис давно стал объектом шуток. Многие критики считают его весьма неприятным.