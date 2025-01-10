сегодня в 11:44

Трамп опубликовал видео с жителями Гренландии, которые просят его купить остров

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик, на котором жители Гренландии просят его приобрести остров. Об этом сообщает РИА Новости .

Видео сняли во время визита Трампа-младшего в Гренландию. Он прилетел на брендированном самолете.

На кадрах местные жители стоят в кепках с надписью Make America Great Again. Гренландцы говорят, что любят будущего американского лидера, а также отмечают, что хотят стать частью США.

Один из местных жителей отметил, что Штаты могут помочь острову, а Дания — нет.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия, несмотря на категоричный отказ властей Дании, должна войти в состав США. Он считает, что Вашингтон сделает остров «снова великим».