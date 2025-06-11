Трамп одержал первую победу в противостоянии с губернатором Ньюсомом

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Суд отказал Калифорнии в запрете на использование морпехов против мигрантов

Окружной суд отклонил экстренный запрос администрации Калифорнии о немедленном запрете привлечения морских пехотинцев и Национальной гвардии для антимиграционных операций в Лос-Анджелесе, сообщает газета «Известия» .

Решение стало ударом по губернатору Гэвину Ньюсому, который пытается остановить милитаризацию города.

Основные слушания по иску штата назначены на четверг. Калифорния требует ввести временный запрет на использование военных против мигрантов. Минюст США назвал требования штата «юридически несостоятельными".

Отказ суда означает, что морпехи продолжат участвовать в операциях, пока не будет вынесено окончательное решение. Федеральные власти настаивают, что ограничения «парализуют правоохранительную систему» в условиях продолжающихся беспорядков.

Ситуация остается напряженной: протесты против жестких миграционных рейдов не утихают, а политическое противостояние между Белым домом и калифорнийскими властями достигает точки кипения.