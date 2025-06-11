На улицах Лос-Анджелеса осталась сотня протестующих
После ночи погромов и столкновений Лос-Анджелес сегодня напоминает поле боя, которое спешно приводят в порядок, сообщает РИА Новости.
Коммунальные службы убирают разбитые витрины и следы поджогов, в то время как около сотни протестующих собрались у правительственного здания под пристальным наблюдением полиции и Национальной гвардии.
Президент США Дональд Трамп не упустил возможности заявить, что именно его решительные действия спасли город от полного уничтожения.
«Без моего вмешательства Лос-Анджелес уже был бы пеплом», — заявил он.
Однако губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом видит ситуацию иначе. Он подал иск против администрации президента, требуя немедленно прекратить «милитаризацию» города.
«Мы не допустим превращения наших улиц в зону боевых действий», — заявил Ньюсом.
Мирные пока акции могут в любой момент перерасти в новые столкновения, особенно на фоне продолжающегося политического противостояния между Белым домом и властями Калифорнии.