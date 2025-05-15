Трамп объяснил отсутствие Путина на переговорах с Украиной

Глава США Дональд Трамп объяснил отсутствие президента России Владимира Путина на переговорах с Украиной в Стамбуле тем, что он сам не приедет на это мероприятие. Хозяин Белого дома ответил вопросом на вопрос: «Зачем ему ехать, если я не поеду?», сообщает РБК со ссылкой на Sky News.