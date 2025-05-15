Трамп объяснил отсутствие Путина на переговорах с Украиной
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Глава США Дональд Трамп объяснил отсутствие президента России Владимира Путина на переговорах с Украиной в Стамбуле тем, что он сам не приедет на это мероприятие. Хозяин Белого дома ответил вопросом на вопрос: «Зачем ему ехать, если я не поеду?», сообщает РБК со ссылкой на Sky News.
Сегодня, 15 мая, в Стамбуле пройдут прямые переговоры между Россией и Украиной.
Россию на консультациях представят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Команду переговорщиков возглавит помощник президента Владимир Мединский.
В ходе переговоров в Стамбуле украинская делегация намерена обсудить только прекращение огня, утверждала американская газета The Wall Street Journal. В Кремле сообщали, что российские переговорщики хотят затронуть политические и технические вопросы.