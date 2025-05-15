WSJ: украинская делегация в Стамбуле намерена обсудить только прекращение огня

По информации издания The Wall Street Journal, украинская делегация во время переговоров в Стамбуле намерена обсудить с российской стороной только прекращение огня, сообщает РБК .

Встреча должна произойти 15 мая в Стамбуле. Последний раз переговоры между сторонами состоялись там же 29 марта 2022 года. Тогда был согласован документ, который мог привести к прекращению огня, но киевский режим отказался от договоренностей.

14 мая президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке к переговорам. На нем присутствовали не только члены переговорной группы, но и глава МИД Сергей Лавров, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба Андрей Герасимов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, а также командующие группировками в зоне СВО.

Главой российской делегации на переговорах назначили помощника президента Владимира Мединского, как и в 2022 году. Также в состав вошли замглавы Минобороны Александр Фомин, глава ГУ Генштаба Игорь Костюков и замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявлял, что главными вопросами на переговорах станет тема территорий, доступ Украины к Днепру, Черному морю и Запорожской АЭС.