Трамп не упомянул Россию и Украину во время своей инаугурационной речи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ни разу не упомянул РФ и Украину во время своей инаугурационной речи в центральном зале Конгресса США — Ротонде, пишет ТАСС .

При этом он выступил с утверждением, что мощь США позволит «прекратить все войны», обеспечить в мире единство.

Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп успел после инаугурации сделать несколько важных заявлений. Одним из них стало обещание, что американские военные сосредоточатся на единственной миссии — победе над врагами Штатов.

Ранее Трамп заявлял, что после инаугурации планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным в короткие сроки и обсудить украинский вопрос. В свою очередь российский лидер поздравил Трампа со вступлением в должность и обозначил условия, при которых этот вопрос может обсуждаться.