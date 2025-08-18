сегодня в 20:37

Трамп не стал лично встречать европейских лидеров около Белого дома в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп не стал лично встречать лидеров Европейского союза, которые прибыли в Белый дом для переговоров, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как на красной ковровой дорожке европейских политиков приветствует глава протокола Соединенных Штатов Моника Кроули.

18 августа украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом. Также в Белый дом прибыли высокопоставленные европейские лидеры, включая генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера.

15 августа глава Белого дома встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта. Кремль назвал эти переговоры «очень позитивными». После саммита Путин заявил, что Москва хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине.