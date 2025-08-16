По итогам переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп «не проиграл», но его российский коллега Владимир Путин «явно выиграл», считает бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. По его мнению, глава России добился от этой встречи больше, чем его визави, сообщает CNN .

Болтон полагает, что по результатам российско-американского саммита «Трамп не получил ничего, кроме новых встреч».

«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл», — сказал Болтон.

По словам экс-советника Трампа, благодаря встрече Путин «избежал санкций» и достиг других, по мнению эксперта, выгодных для себя результатов.

«Это еще далеко не конец, но я бы сказал, что Путин добился по большей части того, чего хотел. Трамп же добился очень мало», — считает Джон Болтон.

Переговоры президентов России и США проходили на Аляске с 15 по 16 августа. Трамп заявлял, что во время встречи не удалось достичь мирной сделки по Украине, хотя по этой теме и есть прогресс. Путин подчеркивал, что Москва искренне заинтересована в урегулировании украинского конфликта.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа уже завершились. По словам российского лидера, встреча прошла конструктивно.