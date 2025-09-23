Трамп назвал условие, при котором НАТО должно сбивать российские самолеты

сегодня в 21:19

Трамп: НАТО должно сбивать российские самолеты, если те вторгнутся

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страны Североатлантического альянса должны сбивать российские самолеты, которые вторгаются в воздушное пространство НАТО.

«Да, я так считаю», — ответил Трамп на соответствующий вопрос в ходе двусторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намечена важная встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.

Юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН заработала 9 сентября. В рамках мероприятия проводятся встречи высокого уровня. Общие прения планируют провести с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, выступление которого состоится 27 сентября.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.