Трамп назвал условие, при котором НАТО должно сбивать российские самолеты
Фото - © РИА Новости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страны Североатлантического альянса должны сбивать российские самолеты, которые вторгаются в воздушное пространство НАТО.
«Да, я так считаю», — ответил Трамп на соответствующий вопрос в ходе двусторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее стало известно, что в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намечена важная встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.
Юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН заработала 9 сентября. В рамках мероприятия проводятся встречи высокого уровня. Общие прения планируют провести с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, выступление которого состоится 27 сентября.
