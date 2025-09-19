Лавров и Рубио обсудят ключевые вопросы на сессии Генассамблеи ООН

сегодня в 17:02

На 80-й сессии Генассамблеи ООН пройдет важная встреча Лаврова и Рубио

В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намечена важная встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио, сообщает «Царьград» .

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя рассказал, что участники переговоров затронут обширный круг как двусторонних, так и многосторонних вопросов.

Лавров назвал условие, при котором Москва будет готова пойти на компромисс в решении украинского конфликта.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил избавиться от реалий 1945 года в Совете безопасности.

