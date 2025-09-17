Генсек ООН Гутерриш предлагает избавиться от реалий 1945 года в Совбезе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал во время беседы с журналистами, что нужно провести реформу совета безопасности. Его текущий состав соответствует миру 1945 года, а не современному, что приводит к проблемам с легитимностью и эффективностью, сообщает ТАСС .

Гутерриш положительно относится к предложениям Великобритании и Франции о том, что право вето необходимо ограничить. В частности, когда речь идет о массовых нарушениях прав человека.

Генсек организации отметил, что в вопросе реформы есть некий прогресс. Функционирует специальный комитет. Есть ряд государств даже из постоянной пятерки, которые считают, что Африке необходимо предоставить членство.

При этом заключительное решение по реформе и праву вето будут принимать страны-члены.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что у РФ и Китая есть стратегическое единство по вопросам реформирования ООН. Глава страны призвал включить в число его членов страны Азии, Африки и Латинской Америки.