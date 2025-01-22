Трамп назвал Путина умным

«Он (Путин — ред) умный, он понимает, он не уважал Байдена», — сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.

Трамп также отмечал, что готов к встрече с Путиным в любое время.

При этом президент США дал понять, что Вашингтон может ввести против России новые санкции при отказе от переговоров с украинской стороной.