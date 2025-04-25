Американский президент Дональд Трамп считает крупным делом убийство замначальника оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика и обещает рассмотреть его, пишет ТАСС .

«Это крупное дело. Я рассмотрю это», — заявил он.

Москалик погиб утром 25 апреля возле дома из-за взрыва автомобиля.Транспортное средство взорвалось в момент, когда военный проходил мимо него. Взрывное устройство привел в действие исполнитель убийства, к которому, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, может быть причастен Киев.

Сотрудники Следственного комитета квалифицировали как убийство взрыв, в ходе которого умер генерал Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.