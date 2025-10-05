Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина по ДСНВ
Фото - © Сайт президента России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал хорошей идеей предложение российского коллеги Владимира Путина касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС.
22 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом России заявил, что Москва после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова еще год придерживаться ограничений, прописанных в документе. Глава государства отметил, что мера будет принята только при условии, что Вашингтон будет действовать точно так же.
«Для меня это звучит как хорошая идея», — ответил Трамп журналисту на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты пока не дали России никаких реакций по закрытым каналам на предложение Путина по ДСНВ.
