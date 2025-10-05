Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина по ДСНВ

22 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом России заявил, что Москва после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова еще год придерживаться ограничений, прописанных в документе. Глава государства отметил, что мера будет принята только при условии, что Вашингтон будет действовать точно так же.

«Для меня это звучит как хорошая идея», — ответил Трамп журналисту на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты пока не дали России никаких реакций по закрытым каналам на предложение Путина по ДСНВ.

