Трамп назвал даты появления «хороших новостей» по Украине

«Хорошие новости» по теме Украины могут появиться 14–15 мая и, возможно, 16 мая, заявил президент США Дональд Трамп. В четверг, 15 мая, в Стамбуле должны пройти прямые переговоры между Москвой и Киевом, сообщает РИА Новости .

«Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», — сказал американский лидер во время встречи с эмиром Катара в Дохе.

Трамп также не исключал, что может лично посетить Стамбул во время российско-украинских переговоров. По словам хозяина Белого дома, 15 мая у него распланирован весь день, однако он в силах внести коррективы в график, чтобы «спасти жизни».

Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, о чем российские делегаты хотят разговаривать с украинцами во время стамбульских консультаций.