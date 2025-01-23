Трамп назначил главой Секретной службы агента, защищавшего его при покушении

Президент США Дональд Трамп назвал имя нового главы Секретной службы. Им оказался Шон Карран — специальный агент, защищавший американского лидера во время покушения в штате Пенсильвания, сообщает РИА Новости .

«Для меня огромная честь назначить Шона Каррана следующим директором Секретной службы Соединенных Штатов», — завил Трамп.

По словам американского президента, опыт работы Каррана в правоохранительной системе составляет 23 года. Во время первого президентского срока он служил в должности помощника агента специальной службы, который отвечал за безопасность главы государства. Трамп напомнил, что Карран рисковал жизнью, чтобы защитить его от пули в городе Батлер.

«Я полностью и абсолютно уверен, что Шон сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде», — заключил президент.

Покушение на Трампа произошло 13 июля прошлого года во время митинга. Стрелок открыл огонь с крыши, пуля ранила президента в ухо. В итоге погиб один человек, двое пострадали.

Позже в Сети появилось в видео с 20-летним Томасом Мэтью Круком, который стрелял в политика. Короткий видеоролик ненадолго опубликовали в его аккаунте 13 июля. На кадрах молодой человек заявляет, что ненавидит Трампа и республиканцев.