Трамп надеется, что одержит «большую победу» на выборах президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил надежду, что одержит «большую победу» на выборах, сообщает РИА Новости .

Президентские выборы проходят в США 5 ноября. Республиканец и его оппонент от партии демократов — Камала Харрис — борются за кресло главы Соединенных Штатов.

Харрис и Трамп получили равное число голосов на первом открывшемся участке в Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Шесть избирателей отдали свои голоса (по 3 голосу каждому из кандидатов), затем участок закрылся.

Харрис ранее заявила, что выборы в США могут войти в историю как голосование с минимальным отрывом. По ее словам, важен каждый голос.

Трамп выразил надежду, что одержит «большую победу» на президентских выборах. Он вместе с супругой уже проголосовал в округе Палм-Бич во Флориде, сообщает телеканал CNN.