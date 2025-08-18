сегодня в 21:07

Трамп: мирную договоренность можно согласовать и при боевых действиях на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что мирную договоренность по украинскому конфликту можно согласовать и во время боевых действий.

В настоящее время в Овальном кабинете Белого дома проходят переговоры американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Прямую трансляцию встречи ведет Times.

«Я не думаю, что нужно прекращение огня. Но мы можем работать над сделкой, пока они воюют», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что другие конфликты, которые ему удалось урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня.

Трамп также утверждает, что «положил конец шести войнам», и что считал украинский конфликт «самым легким», но на самом деле он оказался сложным.

Также 18 августа в Белый дом прибыли высокопоставленные европейские лидеры, включая генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера. Трамп проведет с ними встречу после переговоров с Зеленским.