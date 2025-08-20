Трамп: мир больше не стоит на пороге третьей мировой войны

Политика

Американский президент Дональд Трамп заявил, что мир больше не стоит на пороге третьей мировой войны, сообщает РИА Новости.

«Думаю, все шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет», — отметил он.

Накануне, 18 августа, в Белом доме  прошли переговоры  с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров, на которых обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. После встречи американский президент  позвонил  российскому коллеге, с которым в том числе обговорил перспективы его контактов с главой Украины. Трамп также  анонсировал  трехстороннюю встречу с ним, Путиным и Зеленским.

После поездки в Белый дом Зеленский  утверждал, что готов к личным переговорам с Путиным.

В начале августа глава России также  говорил, что «ничего в целом не имеет против» встречи с украинским лидером, но для нее нужны условия, до создания которых, «к сожалению, пока далеко».