Трамп: мир больше не стоит на пороге третьей мировой войны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что мир больше не стоит на пороге третьей мировой войны, сообщает РИА Новости .

«Думаю, все шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет», — отметил он.

Накануне, 18 августа, в Белом доме прошли переговоры с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров, на которых обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. После встречи американский президент позвонил российскому коллеге, с которым в том числе обговорил перспективы его контактов с главой Украины. Трамп также анонсировал трехстороннюю встречу с ним, Путиным и Зеленским.

После поездки в Белый дом Зеленский утверждал, что готов к личным переговорам с Путиным.

В начале августа глава России также говорил, что «ничего в целом не имеет против» встречи с украинским лидером, но для нее нужны условия, до создания которых, «к сожалению, пока далеко».