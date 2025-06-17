Трамп досрочно покидает саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский президент Дональд Трамп покинет саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде досрочно и вернется в США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости .

По ее словам, глава Белого дома успел подписать крупное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером.

«Многое было достигнуто, но из-за происходящего на Ближнем Востоке президент Трамп уезжает сегодня вечером после ужина с главами государств», — отметила она.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.

Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.