Трамп допустил продолжение боевых действий в случае отказа Киева

Трамп поставил Зеленскому ультиматум по мирному плану
Политика

Американский президент Дональд Трамп обозначил позицию Вашингтона относительно будущего украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

Американский лидер заявил, что Владимир Зеленский может «продолжать бороться сколько душе угодно» в случае отклонения мирных предложений США.

В субботу в эфире Fox News глава Белого дома подчеркнул, что представленный план не является окончательным, но при этом ясно дал понять: дальнейшая военная эскалация будет происходить без гарантий поддержки со стороны Вашингтона.

Ранее стало известно о содержании 28-пунктного документа, который предполагает передачу подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. Трамп подтвердил, что урегулирование «должно было произойти давно», фактически признав бесперспективность дальнейшего затягивания конфликта.

