Трамп допустил продолжение боевых действий в случае отказа Киева
Американский президент Дональд Трамп обозначил позицию Вашингтона относительно будущего украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
Американский лидер заявил, что Владимир Зеленский может «продолжать бороться сколько душе угодно» в случае отклонения мирных предложений США.
В субботу в эфире Fox News глава Белого дома подчеркнул, что представленный план не является окончательным, но при этом ясно дал понять: дальнейшая военная эскалация будет происходить без гарантий поддержки со стороны Вашингтона.
Ранее стало известно о содержании 28-пунктного документа, который предполагает передачу подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. Трамп подтвердил, что урегулирование «должно было произойти давно», фактически признав бесперспективность дальнейшего затягивания конфликта.
