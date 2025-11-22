Трамп допустил продолжение боевых действий в случае отказа Киева

Американский лидер заявил, что Владимир Зеленский может «продолжать бороться сколько душе угодно» в случае отклонения мирных предложений США.

В субботу в эфире Fox News глава Белого дома подчеркнул, что представленный план не является окончательным, но при этом ясно дал понять: дальнейшая военная эскалация будет происходить без гарантий поддержки со стороны Вашингтона.

Ранее стало известно о содержании 28-пунктного документа, который предполагает передачу подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. Трамп подтвердил, что урегулирование «должно было произойти давно», фактически признав бесперспективность дальнейшего затягивания конфликта.

