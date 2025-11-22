Трамп: мирный план США по Украине не является окончательным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования на Украине может быть доработан. Он не является окончательным, сообщает ТАСС .

Трамп ответил на соответствующий вопрос во время встречи с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Те спросили у него, идет ли речь об «окончательном предложении» Киеву.

«Нет», — сказал Трамп.

Он добавил, что США хотят добиться мира. По словам Трампа, урегулирование «должно было произойти давно». Американский лидер отметил, что Белый дом хочет положить конец кризису на Украине тем или иным образом.

Ранее стало известно, что ЕС, США и Украина обсудят американский мирный план 23 ноября. Встреча пройдет в Женеве.

