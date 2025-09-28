Трамп допустил новые договоренности о завершении конфликта на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что появился шанс достичь новых договоренностей, затрагивающих урегулирование на Ближнем Востоке. Он допустил, что удастся достичь «чего-то великого», сообщает ТАСС со ссылкой на пост политика в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что все стороны в первый раз настроены на нечто «особое». Этого удастся добиться.

В последние дни президент США много раз уверял общественность в том, что в ближайшее время может быть подписана сделка о завершении конфликта в секторе Газа. В рамках нее движение ХАМАС должно освободить заложников.

25 сентября Трамп рассказал, что у него была встреча с политиками государств Ближнего Востока, а также премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор «был хорошим».

