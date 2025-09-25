Трамп сообщил, что провел переговоры по Газе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что провел встречу по сектору Газа с представителями стран Ближнего Востока и поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает РИА Новости .

«Мы провели очень хорошие переговоры по Газе с руководителями стран Ближнего Востока, а также очень хороший разговор с Биньямином Нетаньяху, пытаясь освободить заложников, мы также пытаемся завершить очень плохую ситуацию в Газе», — отметил он.

По его словам, это может произойти очень скоро.

Ранее Трамп на встрече с главами арабских и мусульманских государств на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке представил еще один план урегулирования конфликта в секторе Газа. Политик предлагает направить туда воинский контингент, который будет состоять из военных из мусульманских и арабских государств, чтобы стабилизировать обстановку в регионе после окончания конфликта.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.