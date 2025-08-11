Трамп анонсировал загадочный «обмен некоторыми территориями»

Американский президент Дональд Трамп сообщил о своей обеспокоенности высказываниями украинского лидера Владимира Зеленского касательно территориальных вопросов. Выступая в Белом доме, глава США также намекнул на возможные территориальные обмены в будущем, пишет ТАСС .

По словам Трампа, несмотря на хорошие отношения с Зеленским, он категорически не согласен с его действиями. Американский президент подчеркнул, что конфликта на Украине можно было избежать.

Трамп также отметил, что его беспокоит заявление Зеленского о необходимости получения конституционного одобрения для обмена территориями, при том, что для начала военных действий такого одобрения, по мнению американского лидера, не требовалось.

«Ему (Зеленскому — ред.) не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить. Но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», — заявил Трамп.

О чем именно говорил американский лидер, пока непонятно.

Ранее сообщалось, что Трамп активно готовится к личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 19 августа. Территориально саммит состоится на Аляске. Трамп так и не подтвердил журналистам, планирует ли он пригласить Зеленского на встречу с Путиным или нет.