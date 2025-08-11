Американские чиновники спешно готовятся к встрече Трампа и Путина на Аляске

За несколько дней до запланированной встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа многие важные вопросы остаются нерешенными. По данным CNN, американская сторона до сих пор не определилась даже с местом проведения саммита, несмотря на то, что представители США уже прибыли на Аляску, пишет РБК .

По данным СМИ, американские чиновники готовятся к встрече лидеров двух стран спешно. Им еще предстоит решить в том числе логистические и геополитические детали.

Обычно подготовка к таким международным мероприятиям занимает несколько недель или месяцев, но в этот раз процесс значительно ускорен по личной инициативе Трампа, который настаивал на скорейшем проведении саммита с Путиным.

Ранее сообщалось, что на Аляске начал распространяться слух о том, что штат в ближайшем будущем может перейти снова в собственность России. При этом местные жители отмечают, что, несмотря на приближающуюся встречу Трампа и Путина, городские службы работают в обычном режиме.

Также Трамп не подтвердил намерение приглашать украинского президента Владимира Зеленского на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая пройдет 15 августа на Аляске.