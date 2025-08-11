Ирина Дергулева, работающая в туристической сфере Аляски с 2011 года, рассказала, что жители Аляски хорошо относятся к президенту России Владимиру Путину, но новости о том, что штат примет саммит президентов России и США, оживили дискуссии о судьбе этой части Соединенных Штатов, сообщает RT .

«Я как-то подарила другу майку с нашим президентом и флаг России — он рюмочку выпьет и вешает наш триколор на свой дом! Я ему говорю: «Убери — украинцы заметят, сорвут его, разобьют тебе окна и повредят дом». Но объяснить это американцу невозможно: у него 100%-ная уверенность, что это его дом, он за него заплатил и никто не имеет права трогать чужое», — рассказала эксперт.

Однако некоторые жители начали говорит о возможных планах по передаче России штата обратно. Со слов Ирины, местные начали говорить об этом еще пять лет назад, однако сейчас тема разошлась с особой силой. Тем не менее, большинство людей в это не верят.

Также приготовления к встрече Путина и Трампа пока не начались: ни большого количества полиции, ни городских служб, «никто усердно бордюрчики не красит». Дергулева предположила, что они начнутся к вторнику-среде, так как на Аляске только закончились выходные, и люди еще спят. Тем не менее, она заметила, что бомжей на улицах стало меньше, несколько дней назад их разогнала полиция.