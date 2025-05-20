Трамп: американских солдат на Украине не будет

Президент США Дональд Трамп отметил, что американских солдат на Украине не будет, сообщает РИА Новости .

Также он отметил, что если существенного прогресса по Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе.

Ранее Трамп допустил, что второй раунд возобновившихся прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Ватикана. Главной темой может стать как раз остановка огня.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил возможность переговоров с участием «всех команд» — делегаций России, Украины, США и европейских стран.