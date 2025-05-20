Трамп: американских солдат на Украине не будет
Президент США Дональд Трамп отметил, что американских солдат на Украине не будет, сообщает РИА Новости.
Также он отметил, что если существенного прогресса по Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе.
Ранее Трамп допустил, что второй раунд возобновившихся прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться на территории Ватикана. Главной темой может стать как раз остановка огня.
Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил возможность переговоров с участием «всех команд» — делегаций России, Украины, США и европейских стран.