«Тотальные казни»: Медведев отреагировал на расстрел российского военнопленного

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Медведев о расстреле военнопленного из РФ: ВСУ не заслуживают помилования

Украинские военнослужащие не заслуживают помилования, об этом заявил зампред совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Дмитрий Медведев резко отреагировал на расстрел военнопленного РФ украинскими «извергами». Комментируя этот инцидент, нарушивший Женевские конвенции, он привел в пример строки из стихотворения Константина Симонова «Убей его! (Если дорог тебе твой дом)».

Медведев считает, что после такого украинских военнослужащих нельзя жалеть. Он написал, что помилования противник не заслуживает.

«Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде… Казнить, казнить и казнить», — сказал Медведев.

Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что боевики ВСУ казнили российского военнопленного, просившего медицинской помощи. Бойца убили выстрелом в голову.